В Дубенках открыли мемориал «Пограничникам всех поколений»

В парке культуры и отдыха им. Брагина в селе Дубенки состоялось открытие мемориала «Пограничникам всех поколений». Мемориал появился благодаря инициативной группе местных жителей, отслуживших в пограничных войсках и в память о боевых товарищах решивших установить в селе обелиск на собственные средства.

Благородную инициативу поддержало местное отделение общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и администрация района.

На торжественной церемонии собрались пограничники разных поколений, ветераны боевых действий, представители предприятий и организаций района, члены и сторонники «Единой России», неравнодушные жители райцентра.

Память героев-пограничников, погибших при исполнении своего воинского долга, участники церемонии почтили минутой молчания.