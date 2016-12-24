В Дубенках открыли мемориал «Пограничникам всех поколений»

Акция «Сад Памяти»
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В парке культуры и отдыха им. Брагина в селе Дубенки состоялось открытие мемориала «Пограничникам всех поколений». Мемориал появился благодаря инициативной группе местных жителей, отслуживших в пограничных войсках и в память о боевых товарищах решивших установить в селе обелиск на собственные средства.
Благородную инициативу поддержало местное отделение общероссийской организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и администрация района.
На торжественной церемонии собрались пограничники разных поколений, ветераны боевых действий, представители предприятий и организаций района, члены и сторонники «Единой России», неравнодушные жители райцентра.
Память героев-пограничников, погибших при исполнении своего воинского долга, участники церемонии почтили минутой молчания.
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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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