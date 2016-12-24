В Мордовии успешно продолжается региональная программа «Герои среди СВОих»

Наши бойцы преодолели все этапы конкурса. Имена победителей будут объявлены в июне. Они смогут освоить специальность «Государственное и муниципальное управление».

Учебный процесс разделён на 4 модуля – государственная политика, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.

Заместитель Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Дмитрий Борисов рассказал, каких результатов уже достигли участники:

«Пройдено уже три этапа. На первом этапе участники подали анкеты и написали эссе, на втором – проводилось дистанционное тестирование, на третьем – очное собеседование с экспертами, обученными по методологии Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Бойцы на передовой проходили его в режиме видеоконференции», – рассказал Дмитрий Борисов.

Он также отметил, что в отборе был применен комплексный метод оценки для определения уровня компетенций кандидатов, что позволило получить всестороннее представление о потенциале участников. Эксперты и психологи оценили их мотивацию, стремление получать новые знания, лидерский потенциал, коммуникабельность, креативность мышления, их умение принимать решения в сложных обстоятельствах. Было много командных задач, которые раскрывали потенциал участников СВО для для достижения общих целей. Это позволило ребятам поближе познакомиться друг с другом и наладить коммуникации.