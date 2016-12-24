Мнительный пенсионер из Саранска рискует загреметь в «психушку» за ножевое ранение супруге

67-летний житель мордовской столицы предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей супруги. Уголовное дело в отношении пожилого мужчины направлено в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера.

По информации МВД по РМ, утром 11 февраля в саранский отдел полиции поступило сообщение из больницы о поступлении в медицинское учреждение 62-летней женщины с колото-резаной раной. Пострадавшую привезли из ее дома, и вскоре выяснилось, что к преступлению причастен супруг потерпевшей.

В ходе предварительного расследования было установлено, что во время утреннего конфликта на кухне между супругами произошла стычка дошедшая до драки. Во время столкновения мужчина схватил нож и ударил благоверную в область грудной клетки. После этого он причинил телесные повреждения и себе.

Женщина смогла дойти до соседнего дома, где ей оказали первую помощь и вызвали медицинских работников и полицию. В дальнейшем выяснилось, что преступление обвиняемый совершил из-за навязчивой идеи, что супруга хочет с ним расстаться, а также из-за личных переживаний.