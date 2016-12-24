В Ардатове идет капитальный ремонт Дома социального обслуживания

В Мордовии реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья». В него входит система долговременного ухода. Она включает в себя помощь на дому и в современных стационарах.

Так, в Ардатовском районе ведется капитальный ремонт жилого корпуса Дома социального обслуживания. Работы идут строго по графику и предусматривают комплексный подход к обновлению здания.

Строители уже демонтировали полы, санитарно-технические приборы и металлические конструкции, а также сняли старую штукатурку. В настоящее время ведутся работы во внутренних помещениях: заливка полов, штукатурка стен и замена оконных блоков.

Завершить капитальный ремонт жилого корпуса планируется к октябрю этого года. Для проживающих в Ардатовском доме социального обслуживания будут созданы комфортные условия, близкие к домашним.