В Ардатове идет капитальный ремонт Дома социального обслуживания

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В Мордовии реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья». В него входит система долговременного ухода. Она включает в себя помощь на дому и в современных стационарах.
Так, в Ардатовском районе ведется капитальный ремонт жилого корпуса Дома социального обслуживания. Работы идут строго по графику и предусматривают комплексный подход к обновлению здания.
Строители уже демонтировали полы, санитарно-технические приборы и металлические конструкции, а также сняли старую штукатурку. В настоящее время ведутся работы во внутренних помещениях: заливка полов, штукатурка стен и замена оконных блоков.
Завершить капитальный ремонт жилого корпуса планируется к октябрю этого года. Для проживающих в Ардатовском доме социального обслуживания будут созданы комфортные условия, близкие к домашним.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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