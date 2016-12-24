Нацпроект помогает предпринимателям Мордовии внедрять искусственный интеллект в бизнес-процессы

Репортер

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» поддерживают малый и средний бизнес региона. Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» состоялся мастер-класс «Искусственный интеллект».

В рамках мероприятия участники:

- познакомились с основами искусственного интеллекта, узнали, как правильно взаимодействовать с ИИ
- освоили методы практического использования возможностей Искусственного интеллекта для бизнеса
- разобрали актуальные тренды развития нейросетей, которые уже сейчас формируют будущее технологий
- увидели реальные примеры применения ИИ в различных сферах, детально разобрав кейсы на эту тему.

Спикером выступила опытный специалист в данной сфере – Анна Петухова. Она поделилась личным опытом с участниками мастер-класса.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.

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