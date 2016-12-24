В Саранске у школьников началось «Трудовое лето»

Репортер

27 мая на площадке летней эстрады городского парка им. А.С. Пушкина был дан старт традиционной акции «Трудовое лето-2025» для школьников старше 14 лет.

В мероприятии, которое прошло в соревновательном формате, приняли участие более 200 школьников. За главный приз боролись три школьных команды, победителями стали ребята из школы №30.

Сотрудники службы занятости проинформировали подростков об имеющихся вакансиях, о видах работ и условиях труда. Школьники прошли собеседования у представителей работодателей – ООО «Тандер», ООО «Ньюконтакт», ООО «Жэк-Строй». При желании подростки смогут устроиться продавцами, специалистами колл-центра, потрудиться на общественно значимых работах.

По информации Кадрового центра РМ, 30 юных соискателей заинтересовались возможностью подработки в период летних каникул, более 10 заполнили анкеты для трудоустройства.

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