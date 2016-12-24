Россельхознадзор не выявил нарушений в работе саранского зоопарка

«KazanForum-2025»
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
По информации Управлениея Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, за 5 месяцев этого года специалисты ведомства ежемесячно осуществляли контрольно-надзорные мероприятия в отношении МБУ «Городской зоопарк».
Проверялось соблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
Сообщается, что анализ индикаторов риска в работе зоопарка не выявил отклонений от обязательных требований.
Поделиться в соц. сетях:
Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Мордовии стартовал международный передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству»
В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
Мордовия масштабно отметила 80-летие Великой Победы