Россельхознадзор не выявил нарушений в работе саранского зоопарка

Репортер

По информации Управлениея Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, за 5 месяцев этого года специалисты ведомства  ежемесячно осуществляли контрольно-надзорные мероприятия в отношении МБУ «Городской зоопарк».

Проверялось соблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Сообщается, что анализ индикаторов риска в работе зоопарка не выявил отклонений от обязательных требований.

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