В Саранске установили личность утонувшей женщины

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Напомним, 26 мая из реки Саранка возле стадиона «Старт» извлекли тело утонувшей женщины. Страшную находку сделал рыбак.
По информации Следственного комитета по РМ, каких-либо телесных повреждений на погибшей не обнаружено. Ее личность была установлена, ею оказалась 71-летняя жительница города Саранска.
С целью установления точной причины наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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