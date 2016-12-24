В Саранске установили личность утонувшей женщины

Напомним, 26 мая из реки Саранка возле стадиона «Старт» извлекли тело утонувшей женщины. Страшную находку сделал рыбак.

По информации Следственного комитета по РМ, каких-либо телесных повреждений на погибшей не обнаружено. Ее личность была установлена, ею оказалась 71-летняя жительница города Саранска.

С целью установления точной причины наступления смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.