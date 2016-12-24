В Саранске на спецстоянку увезли брошенную старенькую иномарку

Репортер

С прошлого года в столице Мордовии возобновилась работа по эвакуации разукомплектованных и брошенных транспортных средств с городских улиц и прилегающих к многоквартирным домам территорий.

По информации Администрации Саранска, на спецстоянку от жилого дома на бульваре Эрьзи был эвакуирован очередной автомобиль - «Ауди 100».

Иномарка долгое время находилась в разукомплектованном состоянии и со спущенными колесами. На транспортном средстве предварительно было размещено уведомление, которое собственник проигнорировал.

Жители города могут сообщать о «забытых» или разукомплектованных авто на любой территории городского округа в районные администрации по телефонам:

- 47-25-96 – приемная администрации Ленинского района
- 55-03-26 – приемная администрации Октябрьского района
- 76-02-44 – приемная администрации Пролетарского района.

Для возвращения автомобиля владельцу необходимо предоставить правоустанавливающие документы в «ТехАрсенал» (Саранск, Александровское шоссе, 6).

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