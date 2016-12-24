Заселиться в российские гостиницы теперь можно по биометрии

В России запущен первый сервис для заселения в гостиницы по биометрии. Больше нет необходимости предоставлять сотрудникам отелей бумажные документы, они поступят автоматически.

«Биометрия – один из инструментов подтверждения личности при получении услуг, как пароль или паспорт, – комментирует руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. – Ключевой принцип ее использования – это добровольность. Человек сам решает, что ему удобнее: заселиться в гостиницу с "первого взгляда" в терминал или предъявить бумажный документ. Наша задача – обеспечить возможность выбора, чтобы каждый мог получать услугу именно так, как ему комфортно».

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо сначала зарегистрировать свою биометрию в отделении банка. Понадобятся паспорт и СНИЛС. Сотрудники банка сделают ваше фото и запишут голос. Кстати, управлять биометрией можно в личном кабинете «Госуслуг».

Зарегистрироваться с помощью одного взгляда можно в гостиницах, подключенных к сервису – в лобби и на их сайтах вы увидите логотип «Мигом». Перед этим нужно отсканировать QR-код на стойке регистрации, чтобы предоставить согласие на получение услуги. Затем можно посмотреть в камеру на специальном терминале. Подтверждение личности займет всего несколько секунд.