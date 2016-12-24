В Мордовии пожилой водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
По информации Госавтоинспекции республики, 26 мая в Краснослободском районе около 3 часов утра на автодороге «Краснослободск – Темников» 66-летний мужчина за рулем автомобиля «УАЗ Патриот», по предварительным данным, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил съезд в левый кювет, где автомашина опрокинулась.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, 70-летний пассажир с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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