В Мордовии пожилой водитель погиб в перевернувшемся автомобиле

По информации Госавтоинспекции республики, 26 мая в Краснослободском районе около 3 часов утра на автодороге «Краснослободск – Темников» 66-летний мужчина за рулем автомобиля «УАЗ Патриот», по предварительным данным, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и совершил съезд в левый кювет, где автомашина опрокинулась.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался, 70-летний пассажир с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение.