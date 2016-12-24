Прокурором Ленинского района Саранска назначен Сергей Коробков

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23 мая 2025 года старший советник юстиции Сергей Коробков назначен на должность прокурора Ленинского района Саранска.
Сергей Юрьевич Коробков родился в 1976 году в Саранске. В 2003 году окончил Мордовский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция».
Службу в органах прокуратуры начал с апреля 2004 года в должности помощника прокурора Лямбирского района, затем состоял в должностях помощника прокурора Пролетарского района Саранска, заместителя прокурора Кадошкинского района.
С 2011 по май 2016 годы возглавлял прокуратуру Темниковского района.
С мая 2016 года до 22 мая 2025 года работал в следственном управлении прокуратуры Республики Мордовия старшим прокурором отдела, заместителем начальника управления.
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