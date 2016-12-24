Прокурором Ленинского района Саранска назначен Сергей Коробков

Репортер

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23 мая 2025 года старший советник юстиции Сергей Коробков назначен на должность прокурора Ленинского района Саранска.

Сергей Юрьевич Коробков родился в 1976 году в Саранске. В 2003 году окончил Мордовский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал с апреля 2004 года в должности помощника прокурора Лямбирского района, затем состоял в должностях помощника прокурора Пролетарского района Саранска, заместителя прокурора Кадошкинского района.

С 2011 по май 2016 годы возглавлял прокуратуру Темниковского района.

С мая 2016 года до 22 мая 2025 года работал в следственном управлении прокуратуры Республики Мордовия старшим прокурором отдела, заместителем начальника управления.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

1
Заказать рекламу
1
1
1