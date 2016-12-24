Мордовии реализуется региональный проект «Отечественные решения»

Репортер

С 2025 года в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» реализуется региональный проект «Отечественные решения». Он призван ускорить процесс перехода на российские цифровые продукты, стимулируя отечественные разработки для приоритетных отраслей экономики.

В Мордовии паспортом проекта предусмотрена модернизация, техническая поддержка и функционирование защищенной сети передачи данных органов государственной власти и местного самоуправления республики. Кроме того, оказывается комплекс услуг по анализу и фильтрации трафика от распределенных атак типа отказ в обслуживании (DDoS).

Финансируется проект из республиканского бюджета.

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