Мордовии реализуется региональный проект «Отечественные решения»

С 2025 года в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» реализуется региональный проект «Отечественные решения». Он призван ускорить процесс перехода на российские цифровые продукты, стимулируя отечественные разработки для приоритетных отраслей экономики.

В Мордовии паспортом проекта предусмотрена модернизация, техническая поддержка и функционирование защищенной сети передачи данных органов государственной власти и местного самоуправления республики. Кроме того, оказывается комплекс услуг по анализу и фильтрации трафика от распределенных атак типа отказ в обслуживании (DDoS).

Финансируется проект из республиканского бюджета.