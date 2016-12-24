У бизнеса Мордовии растет спрос на меры поддержки через платформу МСП.РФ

Более 300 тысяч заявок от предпринимателей на получение региональных мер поддержи были одобрены через цифровую платформу МСП.РФ с момента ее запуска в 2022 году. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За все время работы МСП.РФ доля услуг, оказанных малому и среднему бизнесу, выросла в 6 раз. Только в прошлом году с помощью платформы бизнесу было оказано четверть региональных мер поддержки.

«Цифровая платформа – это не просто агрегатор различных мер поддержки бизнеса, она становится «умным» ассистентом на пути развития своего дела. Система сама подбирает подходящие услуги и сервисы, а бесшовная интеграция с различными ведомственными системами сокращает процесс заполнения необходимой для получения мер поддержки документации с 1 дня до 15 минут, – сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - С момента запуска платформы мы получили более 350 тысяч заявок на получение региональных мер поддержки, из которых 86% были одобрены, и необходимая поддержка дошла до адресата».

Для обеспечения единого подхода к предоставлению мер поддержки в регионах Корпорация МСП вместе с региональными властями проводит стандартизацию сервисов. Уже стандартизированы 10 наиболее востребованных, среди которых - предоставление региональными микрофинансовыми организациями микрозаймов, маркетинговые услуги, финансовое моделирование и составление бизнес-плана. До конца года будут запущены еще восемь, в том числе организация сертификации, предоставление рабочих мест в коворкинге, содействие в регистрации товарного знака.

Процесс получения стандартизированных услуг полностью оцифрован. Все этапы — от подачи заявки до подписания акта о предоставлении услуг — можно пройти онлайн, без необходимости личного посещения региональных органов власти или организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. На платформе для бизнеса доступны свыше 36 сервисов и более 800 мер поддержки для онлайн-заявки.

Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» в Саранске: 24-77-77.