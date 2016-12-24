На конкурс лекторов от Общества «Знание» из Мордовии уже поступила 31 заявка

31 заявка от Республики Мордовия подана на Знание.Лектор — 2025. Всероссийский конкурс собрал уже 4 360 заявок из всех регионов страны. Регистрация в номинации «Юный лектор» продлена до 30 июня. Общество «Знание» опубликовало промежуточный рейтинг регионов, участвующих в проекте.

В борьбу за звание лучшего лектора страны уже вступил 31 житель Республики Мордовия. Больше всего заявок от региона подано в номинациях «Юный лектор», «Экология» и «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность».

Среди участников от Республики Мордовия — Александр Гусев, преподаватель Института механики и энергетики МГУ им. Н. П. Огарева. Уже больше 10 лет его деятельность связана с университетом, где он прошел путь от студента до преподавателя. Сегодня Александр не только совершенствует учебный процесс и готовит профильных специалистов, но и активно занимается научными исследованиями. Он — автор свыше 40 научных работ и соавтор 7 патентов, лауреат стипендий Президента РФ, Правительства Российской Федерации и главы Республики Мордовия, победитель всероссийского конкурса «Инженер года — 2022» по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Агроинженерия».

Также в Знание.Лектор участвует учитель русского языка и литературы Комсомольской средней школы № 2, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года Республики Мордовия — 2024» Людмила Темаева. В своих конкурсных выступлениях Людмила сосредоточится на вопросах повышения цифровой грамотности среди школьных учителей, а также расскажет о том, как родителям понять внутренний мир современного ребенка и установить с ним прочную связь.

«Знание.Лектор – самый эффективный способ попасть в главную просветительскую организацию России. Именно этот конкурс позволяет нам оценить компетенции экспертов в разных областях, чтобы в дальнейшем помогать им развиваться как лекторам «Знания». Так, один из победителей прошлого сезона стал официальным комментатором нашего флагманского марафона Знание.Первые, его слушали люди по всей стране. В этом году мы продолжаем набор в нашу команду просветителей: подавайте заявки до 15 июля», — сказал заместитель генерального директора Общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Заявки на пятый сезон проекта принимаются на официальном сайте до 15 июля (в номинации «Юный лектор» — до 30 июня). Участники взрослой категории поборются за ценные призы и сто контрактов с Обществом «Знание» на сумму 100 тысяч рублей каждый. Также сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ «Артек» (обучающиеся могут посетить МДЦ «Артек» не чаще одного раза в год).

Знание.Лектор — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. За 4 года в конкурсе приняли участие 41 тыс. человек из 89 регионов России, участниками проведено свыше 14 тыс. лекций.