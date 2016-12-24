Игорь Комаров провел рабочую встречу с членом Политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином

26 мая 2025 года полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе провел рабочую встречу с членом Политбюро, Секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Чэнь Вэньцин посетил ПФО накануне участия в Тринадцатой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве под председательством Секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу.

Приветствуя гостя, Игорь Комаров отметил динамичное развитие отношений между регионами ПФО и Китайской Народной Республикой. Он подчеркнул, что внешнеторговый оборот между Китаем и регионами округа демонстрирует устойчивый рост, не уступая общероссийским показателям. Так, в 2024 году он составил почти 7%, в первом квартале 2025 года – более 2%.

«Доля ПФО в общем объеме товарооборота РФ с Китаем составляет около 5%, и мы видим значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества. Разнообразная экономическая специализация регионов округа открывает широкие возможности для китайских партнеров в различных отраслях, включая промышленное производство, логистику, сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых», – сказал Игорь Комаров.

Отдельно полпред Президента России и Секретарь ЦК КПК обсудили сотрудничество в образовательной сфере. Доля китайских студентов в учебных заведениях ПФО остается традиционно высокой. В 2024 году более 3,9 тысяч студентов из КНР обучалось в вузах округа, из них около 10% – в Нижегородской области. Игорь Комаров также отметил, что на недавнем VIII Форуме Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» ректоры университетов Приволжского федерального округа с воодушевлением приняли высказанную лидерами стран, Президентом Владимиром Путиным и Председателем Си Цзиньпином, инициативу провести двусторонние годы образования.

В ПФО среди китайских студентов высоко востребованы казанские, нижегородские, пензенские и самарские университеты. Так, Республика Татарстан входит в топ-5 регионов России по популярности среди студентов КНР.

Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Вэньцин отметил достижения сотрудничества: «Это результат стратегического руководства и высокой степени открытости Нижегородской области. У вас четкий курс будущего развития, следуя которому вы обязательно добьетесь еще больших успехов. Такие сферы, как химическая промышленность, автопром, информационные технологии, демонстрируют очень высокий уровень развития, и в регионах формата «Волга-Янцзы» мы, безусловно, сможем найти новые точки соприкосновения. Также считаем необходимым укреплять торгово-экономическое сотрудничество и наращивать взаимодействие в правовой сфере, поскольку от правовых условий напрямую зависит бизнес-климат».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Китайская Народная Республика является одним из стратегических партнеров региона: «За 15 лет мы увеличили обоюдный товарооборот почти в 18 раз. Мы, безусловно, ценим уже имеющиеся связи с Китаем, но стремимся к их качественному развитию и установлению новых отношений. В числе перспективных направлений сотрудничества – судостроение, автопром, химия и нефтехимия, информационные технологии. Мы готовы выстраивать эффективные отношения с китайскими инвесторами на выгодных для обеих сторон условиях».

Для китайской делегации подготовили насыщенную программу. Они прогулялись по улице Рождественской, возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». В церемонии приняли участие военнослужащие взвода почётного караула Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии. Гости также осмотрели главные достопримечательности Нижнего Новгорода.