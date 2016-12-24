В нескольких районах Мордовии введено ограничение на посещение лесов

В связи с установлением на территории республики высокого класса пожарной опасности Приказом Минлесхоза РМ №306 от 26 мая 2025 года в нескольких районах Мордовии вводится ограничение на посещение лесов.

Ограничение будет действовать на период с 26 мая по 2 июня в Зубово-Полянском, Ковылкинском, Ельниковском, Краснослободском, Теньгушевском и Темниковском районах.



По информации Минлесхоза РМ, в минувшие выходные огонь уже подобрался к лесному фонду в Ковылкинском и Инсарском участковых лесничествах. И лишь благодаря быстрому реагированию сотрудников Ковылкинского территориального лесничества, сотрудников Лесопожарного центра РМ и МЧС России очаги оперативно удалось ликвидировать.

Напомним, что с 1 апреля 2025 года на территории республики года введен особый противопожарный режим.



