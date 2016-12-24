В Мордовии 16-летние юнцы на мотоцикле попали в ДТП

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 25 мая в Атяшевском районе в 18.20 на дороге в селе 48-летний водитель автомашины «Рено Дастер», по предварительным данным, не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха» под управлением 16-летнего подростка без водительского удостоверения, который двигался по дороге в попутном направлении.

В результате ДТП юный байкер и 16-летний пассажир мотоцикла с различными травмами доставлялись в лечебные учреждения. По данным Госавтоинспекции, водитель автомашины «Рено Дастер» трезв.

На  юного мотоциклиста составили сразу несколько административных протоколов. В отношении собственника мотоцикла также было возбуждено дело об административном правонарушении за передачу управления транспортным средством бесправному «гонщику».

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