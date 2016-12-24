Награждены победители спортивно-туристского лагеря «Туриада – 2025»

23 мая 2025 года на горнолыжном курорте «Хвалынь» в Саратовской области состоялась торжественная церемония закрытия двенадцатого спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада – 2025», проходящего под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

В этом году лагерь объединил более 700 участников из 14 субъектов Приволжского федерального округа, 7 регионов Центрального федерального округа, из ДНР и ЛНР, а также 6 иностранных государств: Беларуси, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В официальной церемонии закрытия Лагеря приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев и заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Егоров.

Почетные гости также посетили выставочные экспозиции, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 130-летию образования Российского общества туристов, и пообщались с участниками «Туриады».

Ребята рассказали о том, как готовились к соревнованиям, о своем опыте участия в спортивно-туристских соревнованиях и поделились планами на будущее.

Одними из центральных мероприятий заключительного дня программы «Туриады» стала смешанная эстафета на «Кубок Дружбы», старт которой дал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. В эстафете приняли участие команды иностранных делегаций и команда России.

Заслуженные награды получили победители и призеры эстафеты: Республика Беларусь завоевала первое место, у команды Российской Федерации – «серебро», у Республики Узбекистан – «бронза».

В Кубке ПФО и ЦФО в дистанции «пешеходная эстафета» приняли участие команды 14 регионов страны. Победителем Кубка стала команда Республики Марий Эл, второе место у команды Удмуртской Республики, третье место заняли спортсмены Самарской области.

Тема патриотизма стала ключевой в церемонии закрытия «Туриады – 2025». Выступления многих участников были обращены к теме сохранения исторической памяти в год 80-летия Великой Победы.

Олег Машковцев поблагодарил делегации регионов Центрального федерального округа, исторических территорий – ЛНР и ДНР, а также дружественных стран за участие в «Туриаде – 2025».

«Туриада», пожалуй, один из самых масштабных проектов, реализуемых в стране. А для участников – это шанс, в том числе, повысить свою квалификацию, поэтому для спортивного туризма в стране этот проект имеет, конечно, особое значение. Хочу отметить, что 2025 год – это год 80-летия Великой Победы, особый для всей страны. И наша задача воспитать поколение победителей, кто продолжит дело наших прадедов и дедов. Мы победим! С такими ребятами как вы – мы это сделаем, потому что вы патриоты своей страны», – поприветствовал участников со сцены Олег Машковцев.

«Мы рады тому, что этот проект когда-то стартовал у нас в Саратовской области и все эти годы проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Будем и дальше делать все для того, чтобы развивать «Туриаду». Приятно, что такое количество ребят приехало к нам, увидели Хвалынск», – обратился к участникам заместитель председателя Правительства области Сергей Егоров.

Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада — 2025» включал конкурсы, направленные на развитие не только спортивных навыков, но и нравственных качеств молодёжи. Участие в этих конкурсах позволило молодым людям раскрыть свои таланты, приобрести новые умения и найти единомышленников. Помимо спортивных соревнований участники выявляли лучших в культурно-познавательных конкурсах на туристическую тематику, а также в конкурсе бардовской песни «Музыка сердец».

Экскурсии по национальному парку «Хвалынский» запомнились участникам и гостям. Совместные походы познакомили их с туристическими возможностями региона и красотой саратовской земли.

По итогам в культурно-познавательной программе Лагеря победу одержала команда Саратовской области, второе место – у Пензенской области, третье место – у Кировской области.

В общекомандном спортивном зачете первое место у команды Республики Марий Эл, второе место завоевали представители Чувашской Республики, третье место у Удмуртской Республики.

Победителем двенадцатой «Туриады – 2025» в общем зачете стала команда Республики Марий Эл, второе место – у Удмуртской Республики, третье место – у Пензенской области.

Победителем грантового конкурса на Лучшую разработку межрегионального туристского маршрута на территории региона и обладателем гранта в 400 тысяч рублей от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО стала команда Пензенской области.

Обладателем гранта для участников конкурса бардовской песни «Музыка сердец», который был введен по инициативе губернатора Романа Бусаргина, стала команда из Саратовской области.

Победители и призеры лагеря были отмечены памятным наградами, грамотами, медалями и ценными подарками.