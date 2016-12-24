Мордовские ученые создали экономичное устройство для диагностики гидронасосов

Ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н.П. Огарева разработали новое устройство для контроля состояния гидронасосов систем смазки двигателей внутреннего сгорания транспортно-технологических машин. Оно значительно повышает точность и полноту диагностирования разномарочных гидронасосов, что, в свою очередь, способствует улучшению надежности и производительности техники. Преимуществами разработки являются высокие показатели энергоэффективности, простота исполнения и доступная рыночная стоимость.

В условиях ремонтного производства практически отсутствуют устройства для реализации методик заводов-изготовителей гидронасосов системы смазки двигателей. Большинство ремонтных предприятий вынуждены испытывать гидронасосы по собственным методикам диагностирования (без привязки к техническим требованиям заводов-изготовителей), что дает косвенную оценку технического состояния испытуемого агрегата, по которой невозможно точно определить наиболее важный параметр диагностирования — коэффициент полезного действия.

Устройство мордовских ученых позволяет производить достоверный контроль технического состояния испытуемого гидронасоса и выявляет причину потери его работоспособности. На основании полученных результатов диагностирования дается заключение: гидронасос работоспособен — и он передается дальше в эксплуатацию, или он неработоспособен, и его необходимо передать на ремонт.

«Испытуемый гидронасос монтируют на установочную плиту устройства. Пультом управления частотного преобразователя задают необходимое направление и частоту вращения приводного вала электродвигателя. При достижении рабочей жидкости своей рекомендованной температуры в линии нагнетания с помощью дросселя создают номинальное давление. Плата сбора данных обрабатывает информацию и передает на персональный компьютер основные технические характеристики испытуемого гидронасоса системы смазки двигателя в режиме реального времени», — комментирует принцип работы к.т.н., доцент кафедры технического сервиса машин института механики и энергетики МГУ им. Н. П. Огарева Сергей Пьянзов.

Стоимость отечественных стендов для контроля технического состояния гидронасосов системы смазки двигателей внутреннего сгорания варьируется в пределах от 3 до 5 млн руб., зарубежных стендов свыше 10 млн руб. Поэтому их применение в условиях ремонтных предприятий Российской Федерации является экономически невыгодно. Разработанное учеными Мордовского госуниверситета устройство имеет стоимость не более 1,6 млн руб. при лучших технических характеристиках, чем у аналогов, что обеспечивает его высокую конкурентоспособность. Также преимуществом является и возможность диагностики широкой номенклатуры гидронасосов отечественных и зарубежных производителей.

«На данный момент разработкой наших ученых уже заинтересовалось малое инновационное предприятие ООО «Техсервис», которое осуществляет инвестирование в его исследование. Устройство планируется внедрить на участок по ремонту и диагностике двигателей внутреннего сгорания. В дальнейших перспективах – организация сотрудничества с крупными предприятиями, сервисными центрами с целью коммерциализации устройства», — отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Устройство для контроля технического состояния гидронасосов системы смазки двигателей внутреннего сгорания» выполнено при финансовой поддержке внутривузовского научного гранта в области гуманитарных, естественных и инженерно-технических наук МГУ им. Н.П. Огарева.