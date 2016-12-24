Поздравление Главы Мордовии с Днём российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!



От всей души поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!



Вы - движущая сила нашей республики. Создаёте рабочие места, внедряете инновации, развиваете экономику и социальную сферу. Вы активно реализуете свои идеи и проекты, открываете новые возможности для молодёжи, улучшаете инфраструктуру и качество жизни жителей республики.



В Мордовии за последние два года значительно выросло число предпринимателей и самозанятых. Мы и дальше будем поддерживать малый и средний бизнес. Развитие этой сферы всегда в числе наших приоритетов.



Искреннюю благодарность выражаю всем предпринимателям за активную гражданскую позицию и помощь защитникам Родины!



Желаю вам здоровья, благополучия и оптимизма!







Глава Республики Мордовия А. Здунов