Поздравление Главы Мордовии с Днём российского предпринимательства

Репортер

Уважаемые предприниматели!

От всей души поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!

Вы - движущая сила нашей республики. Создаёте рабочие места, внедряете инновации, развиваете экономику и социальную сферу. Вы активно реализуете свои идеи и проекты, открываете новые возможности для молодёжи, улучшаете инфраструктуру и качество жизни жителей республики.

В Мордовии за последние два года значительно выросло число предпринимателей и самозанятых. Мы и дальше будем поддерживать малый и средний бизнес. Развитие этой сферы всегда в числе наших приоритетов.

Искреннюю благодарность выражаю всем предпринимателям за активную гражданскую позицию и помощь защитникам Родины!

Желаю вам здоровья, благополучия и оптимизма!

 

Глава Республики Мордовия                      А. Здунов

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