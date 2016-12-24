Поздравление Главы Мордовии с Днём российского предпринимательства

Акция «Сад Памяти»
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Уважаемые предприниматели!
От всей души поздравляю вас с Днём российского предпринимательства!
Вы - движущая сила нашей республики. Создаёте рабочие места, внедряете инновации, развиваете экономику и социальную сферу. Вы активно реализуете свои идеи и проекты, открываете новые возможности для молодёжи, улучшаете инфраструктуру и качество жизни жителей республики.
В Мордовии за последние два года значительно выросло число предпринимателей и самозанятых. Мы и дальше будем поддерживать малый и средний бизнес. Развитие этой сферы всегда в числе наших приоритетов.
Искреннюю благодарность выражаю всем предпринимателям за активную гражданскую позицию и помощь защитникам Родины!
Желаю вам здоровья, благополучия и оптимизма!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
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