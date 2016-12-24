«Битцевский маньяк» Пичушкин просится в мордовскую колонию

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Отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии «Полярная звезда»» на Ямале «битцевский маньяк» Александр Пичушкин попросил ФСИН перевести его в мордовскую колонию. Как он утверждает,чтобы быть ближе к родственникам.
По информации РЕН ТВ, Пичушкин подал прошение после того, как он признался в 11 новых убийствах, совершенных на территории Москвы и Подмосковья.
Напомним, Пичушкин с начала 90-х годов минувшего столетия совершал убийства в течение почти 15 лет. Большинство злодеяний он творил в Битцевском парке Москвы. Маньяк утверждал, что в его планах значилось умерщвление 64 человек - по числу клеток на шахматной доске. Он нападал на одиноких женщин, бездомных и физически не способных оказать ему серьезное сопротивление людей.
После поимки Пичушкина в 2007 году приговорили к пожизненному заключению.
В ответ на прошение осужденного администрация «Полярной совы» и ФСИН отказали Пичушкину в переводе. Но маньяк не смирился и подал жалобу на ведомство.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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