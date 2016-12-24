«Битцевский маньяк» Пичушкин просится в мордовскую колонию

Отбывающий пожизненный срок в исправительной колонии «Полярная звезда»» на Ямале «битцевский маньяк» Александр Пичушкин попросил ФСИН перевести его в мордовскую колонию. Как он утверждает,чтобы быть ближе к родственникам.

По информации РЕН ТВ, Пичушкин подал прошение после того, как он признался в 11 новых убийствах, совершенных на территории Москвы и Подмосковья.

Напомним, Пичушкин с начала 90-х годов минувшего столетия совершал убийства в течение почти 15 лет. Большинство злодеяний он творил в Битцевском парке Москвы. Маньяк утверждал, что в его планах значилось умерщвление 64 человек - по числу клеток на шахматной доске. Он нападал на одиноких женщин, бездомных и физически не способных оказать ему серьезное сопротивление людей.

После поимки Пичушкина в 2007 году приговорили к пожизненному заключению.

В ответ на прошение осужденного администрация «Полярной совы» и ФСИН отказали Пичушкину в переводе. Но маньяк не смирился и подал жалобу на ведомство.