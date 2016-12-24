Сведения об алиментщиках будут находиться в публичном доступе

В соответствии с федеральным законодательством, с 25 мая 2025 года реестр должников по алиментным обязательствам будет находиться в открытом публичном доступе до полного погашения задолженности. При этом частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра.

Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Кроме того, в реестре окажутся должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность.

Полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на Федеральную службу судебных приставов. В соответствии с новым законом реестр будет являться частью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который размещен на официальном интернет-сайте ФССП России.

В ведомстве отмечают, что специальный источник информации о злостных неплательщиках алиментов будет носить стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью.