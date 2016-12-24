В Ичалковском районе проверят прочность здания детской школы искусств

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Суд в Ичалковском районе по иску прокурора обязал муниципальные органы власти и руководство детской школы искусств проверить техническое состояние старинного здания образовательного учреждения.
По информации надзорного ведомства, здание школы 1880 года постройки с момента ввода в эксплуатацию ни разу не проходило обследование технического состояния с привлечением специализированной организации. Это обстоятельство не позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию строения муниципального образовательного учреждения и своевременное обнаружение конструктивных дефектов.
По иску прокурора района суд возложил на администрацию образовательного учреждения обязанность в течение 6 месяцев провести техническое обследование здания детской школы искусств силами специализированных организаций, а на Администрацию Ичалковского района - профинансировать проведение данных мероприятий.
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В г. Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, погибшим в ходе СВО
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