В Ичалковском районе проверят прочность здания детской школы искусств

Суд в Ичалковском районе по иску прокурора обязал муниципальные органы власти и руководство детской школы искусств проверить техническое состояние старинного здания образовательного учреждения.

По информации надзорного ведомства, здание школы 1880 года постройки с момента ввода в эксплуатацию ни разу не проходило обследование технического состояния с привлечением специализированной организации. Это обстоятельство не позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию строения муниципального образовательного учреждения и своевременное обнаружение конструктивных дефектов.

По иску прокурора района суд возложил на администрацию образовательного учреждения обязанность в течение 6 месяцев провести техническое обследование здания детской школы искусств силами специализированных организаций, а на Администрацию Ичалковского района - профинансировать проведение данных мероприятий.