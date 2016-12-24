В Мордовии 26-летний мужчина утонул в пруду из-за своей обуви

По информации Следственного комитета по РМ, по предварительным данным, 22 мая компания из нескольких человек отдыхала на берегу пруда возле села Советское Лямбирского района. По словам знакомых погибшего, он утонул, когда пытался достать свою обувь, уплывшую от берега.

На место трагедии незамедлительно были вызваны экстренные службы, поисковые мероприятия продолжались до позднего вечера. Тело погибшего водолазы извлекли из водоема только на следующий день.