В Мордовии для иностранных студентов провели антинаркотическую лекцию на английском языке

В Саранске представители Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД и Национальной библиотеки им. Пушкина провели антинаркотическую лекцию для англоговорящих студентов Медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева.

Гражданам Индии, Судана и Пакистана рассказали об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и немедицинское потребление наркотиков. Студентам разъяснили, что за совершение правонарушений им будет грозить как минимум административное выдворение за пределы нашей страны.

Библиотечные работники, в свою очередь, рассказали о книжном фонде на 30 иностранных языках, а также порекомендовали студентам принимать активное участие в просветительских акциях для иностранцев. Разговорные клубы, интерактивные экскурсии – такие мероприятия позволят гостям региона ближе познакомиться с культурой нашей республики.