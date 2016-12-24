В Мордовии для иностранных студентов провели антинаркотическую лекцию на английском языке

«Олимпиада заканчивается, а дружба только начинается»
Команда Мордовии победила на юбилейной Интеллектуальной олимпиаде «IQ ПФО»
В Саранске представители Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД и Национальной библиотеки им. Пушкина провели антинаркотическую лекцию для англоговорящих студентов Медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева.
Гражданам Индии, Судана и Пакистана рассказали об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и немедицинское потребление наркотиков. Студентам разъяснили, что за совершение правонарушений им будет грозить как минимум административное выдворение за пределы нашей страны.
Библиотечные работники, в свою очередь, рассказали о книжном фонде на 30 иностранных языках, а также порекомендовали студентам принимать активное участие в просветительских акциях для иностранцев. Разговорные клубы, интерактивные экскурсии – такие мероприятия позволят гостям региона ближе познакомиться с культурой нашей республики.
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