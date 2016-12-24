В Мордовии для иностранных студентов провели антинаркотическую лекцию на английском языке

Репортер

В Саранске представители  Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД и Национальной библиотеки им. Пушкина провели антинаркотическую лекцию для англоговорящих студентов Медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева.

Гражданам Индии, Судана и Пакистана рассказали об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и немедицинское потребление наркотиков. Студентам разъяснили, что за совершение правонарушений им будет грозить как минимум административное выдворение за пределы нашей страны.

Библиотечные работники, в свою очередь, рассказали о книжном фонде на 30 иностранных языках, а также порекомендовали студентам принимать активное участие в просветительских акциях для иностранцев. Разговорные клубы, интерактивные экскурсии – такие мероприятия позволят гостям региона ближе познакомиться с культурой нашей республики.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«KazanForum-2025»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия

Акция «Сад Памяти»

В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

«Это наше достояние!»

В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева

1
Заказать рекламу
1
1
1