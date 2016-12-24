В Рузаевке газифицировали новый цех мясоперерабатывающего завода

Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» завершили работы по газификации нового цеха завода по переработке мясной продукции в Рузаевке.

Для подключения новой площадки газовики построили 133 м газопровода низкого давления, подключили карусельную печь, установили промышленный прибор учета газа. В цехе завода запланировано производство мясных полуфабрикатов.

«Продолжаем создавать условия для стабильной работы крупного мясоперерабатывающего предприятия, которое развивает производство на площадке в Рузаевке. К сетевому газу подключен уже второй цех. Обеспечиваем предприятие стабильными поставками газа для производства и отопления помещений», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» и ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов.