В Рузаевке газифицировали новый цех мясоперерабатывающего завода

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Специалисты «Газпром газораспределение Саранск» завершили работы по газификации нового цеха завода по переработке мясной продукции в Рузаевке.
Для подключения новой площадки газовики построили 133 м газопровода низкого давления, подключили карусельную печь, установили промышленный прибор учета газа. В цехе завода запланировано производство мясных полуфабрикатов.
«Продолжаем создавать условия для стабильной работы крупного мясоперерабатывающего предприятия, которое развивает производство на площадке в Рузаевке. К сетевому газу подключен уже второй цех. Обеспечиваем предприятие стабильными поставками газа для производства и отопления помещений», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Саранск» и ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» Владислав Портнов.
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