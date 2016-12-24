В Мордовии подведены итоги спецоперации «Анаконда»

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УФСБ России по Республике Мордовия совместно с региональными МВД и Росгвардией проведен плановый этап совместной спецоперации «Анаконда». Мероприятие направленно на пресечение каналов незаконной миграции, перевозки запрещенных предметов и веществ на объектах транспортной инфраструктуры.
В рамках спецоперации было досмотрено свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, из которых более половины зарегистрированы в других регионах России. Всего проверено более 1800 иностранных граждан, составлено 897 административных протоколов, к ответственности привлечены 49 человек за нарушения миграционного законодательства. По итогам мероприятия принято решение о выдворении 28 иностранцев за пределы РФ.
Так, в Зубово-Полянском районе была остановлена автомашина «Tойота» под управлением гражданина Кыргызстана. Выяснилось, что водитель в течение года 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В ходе проверки было установлено, что пассажир иномарки, также являющийся гражданином Кыргызстана, своевременно не прошел обязательную дактилоскопическую регистрацию и медицинское освидетельствование на отсутствие заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В его отношении был составлен соответствующий протокол.
Также за период проведения спецоперации на жителя Пензенской области составлен протокол за нарушения правил перевозки оружия и патронов. Из незаконного оборота изъято 20 граммов наркотического вещества «гашиш». По указанному факту в отношении 26-летнего и 17-летнего жителей Чамзинского района возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).
Работа по выявлению незаконного оборота оружия, запрещенных предметов и нарушений миграционного законодательства продолжается.
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