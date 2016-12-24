Более 61 тысячи жителей Мордовии выбрали электронный способ ведения трудовой книжки

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Такие данные приводит отделение Социального фонда по РМ.
Главное преимущество электронной трудовой книжки заключается в ее надежности и доступности. Сведения о приеме на работу, переводах, увольнении сотрудника, о его должности, специальности, квалификации и виде деятельности можно получить круглосуточно через личный кабинет на портале Госуслуг. Это особенно удобно для тех, кто работает удаленно.
При этом чтобы получить бумажную выписку, — достаточно посетить ближайшую клиентскую службу отделения Социального фонда по РМ либо МФЦ.
Цифровой формат минимизирует риск потери документа, порчи или фальсификации записей. Данные хранятся централизованно и защищены надежными средствами шифрования.
Переход на электронную форму возможен исключительно по желанию работника и оформляется только после подачи заявления. Это касается работников, впервые устроившихся на работу не позднее 2020 года. Для тех, кто впервые начал работать с 2021 года, оформление бумажной трудовой книжки уже не предусмотрено. Вся информация о работе этих сотрудников ведется исключительно в электронной форме.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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