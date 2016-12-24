В Мордовии пожилая дама за рулем иномарки угодила в ДТП с грузовиком

По информации Госавтоинспекции республики, 22 мая в Теньгушевском районе в 12.30 на автодороге «п. Потьма — п. Барашево» 75-летняя водитель автомашины «Сузуки Свифт», по предварительным данным, на опасном повороте выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с грузовиком «Хендай».

В результате ДТП пожилая женщина из иномарки с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным лечением.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.