В Мордовии пожилая дама за рулем иномарки угодила в ДТП с грузовиком

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
По информации Госавтоинспекции республики, 22 мая в Теньгушевском районе в 12.30 на автодороге «п. Потьма — п. Барашево» 75-летняя водитель автомашины «Сузуки Свифт», по предварительным данным, на опасном повороте выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с грузовиком «Хендай».
В результате ДТП пожилая женщина из иномарки с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным лечением.
По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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