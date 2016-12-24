Соискатели из Кабардино-Балкарской Республики заинтересовались вакансиями водителей в саранском «Горэлектротрансе»

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Служба занятости Мордовии провела онлайн-ярмарку вакансий для жителей Кабардино-Балкарской Республики. В г. Нальчик к дистанционным собеседованиям подключились более 300 местных жителей.
Онлайн-ярмарка прошла с участием четырех региональных работодателей. На литейном заводе «ВКМ-Сталь», птицефабрике «Атемарская», в Группе компаний «РОСТ», «Горэлектротрансе» открыто около 300 вакансий.
По информации Служба занятости, особый интерес соискателей вызвали вакансии водителей в МП «Горэлектротранс». Сейчас зарплата водителей здесь превышает 75 тысяч рублей. За счет предприятия специалисты могут пройти переобучение на другую категорию прав. Вакансия предполагает дополнительный отпуск, соискатели из других регионов, переехавшие с семьей, могут трудоустроить родственников кондукторами.
«Мордовия является привлекательным регионом для переезда и трудоустройства. Это развитый промышленный и сельскохозяйственный регион. Сейчас на рынке труда представлено более 5 тысяч рабочих вакансий, 500 из них с предоставлением жилья», — прокомментировала начальник Управления занятости Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия Ольга Егорова.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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