Роспотребнадзор по РМ откроет «горячие линии» по вопросам туристических услуг

С 26 мая по 6 июня Управление Роспотребнадзора по РМ проводит тематическую «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг.

Получить необходимую информацию о правах потребителей при предоставлении услуг отдыха и туризма, порядке предъявления претензии и судебной защите нарушенных прав, а также задать вопросы по проблемам возникшим в этой сфере можно в рабочие дни с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45) по телефонам:

- общественной приемной Управления: 8(8432)23-41-30

- специалистов отдела защиты прав потребителей Управления: 8(8432)23-24-56, 47-86-25.

А также специалистов территориальных отделов:

- 8(83437)3-44-09, 3-44-66 (п. Комсомольский, ул. Республиканская, 18)

- 8(83451)2-47-20 (г. Рузаевка, ул. Луначарского,181)

- 8(83453)2-15-01 (г. Ковылкино, ул. Западная, 2)

- 8(83443)2-15-60, 2-25-84 (г. Краснослободск, Кировский пер., 33).

Кроме этого, для оказания помощи потребителям функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора, работающий в круглосуточном режиме и без выходных дней. Консультацию можно получить по телефону: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Также необходимую информацию и помощь по защите прав потребителей можно получить в консультационном центре Центра гигиены и эпидемиологии в РМ (г. Саранск, ул. Дальняя, 1а, телефон 8(8342)24-62-68).