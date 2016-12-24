Запущен Навигатор возможностей для молодежи

На портале национальныепроекты.рф запущен «Навигатор возможностей», который позволит подобрать подходящие меры поддержки для 50 миллионов молодых людей, живущих в России. Основываясь на возрасте, интересах и планах, система покажет персонализированный список мер.

В числе предлагаемых возможностей – инициативы национального проекта «Молодежь и дети», стартовавшего в 2025 году. По нацпроекту продолжается развитие образовательной инфраструктуры, создание молодежных центров, проведение грантовых конкурсов и многое другое. Сегодня каждый молодой человек может реализовать собственный проект, получить востребованную специальность или найти единомышленников. Например, в нацпроект вошел грантовый конкурс Росмолодежи «Росмолодежь.Гранты», главный приз которого – до миллиона рублей на реализацию проекта.

За время существования конкурса было подано более 37 тыс. заявок, свыше 3 тыс. проектов получили финансовую поддержку. В прошлом году Мордовия стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Эти средства были направлены на капитальный ремонт двух молодежных центров – в Саранске и в Рузаевке.

Развивается и среднее профессиональное образование. По программе «Профессионалитет» обновляются колледжи и техникумы, особое внимание уделяется практике. Для этого создаются кластеры, в которых объединяются учебные заведения, работодатели и научные организации. Такой подход позволяет студентам лучше готовиться к профессиональной деятельности: получать качественные знания и сразу же применять их на практике.

В России создано 493 кластера «Профессионалитета». Они охватывают 24 ключевые отрасли экономики и социальной сферы, включая машиностроение, сельское хозяйство, металлургию, транспорт, химию, атомную промышленность, IT. В состав кластеров вошли более 1400 колледжей и свыше 2300 предприятий-работодателей.

В Мордовии действует шесть отраслевых кластеров по направлениям: фармация, сельское хозяйство, развитие технологий для кабельного производства, машиностроение, металлургия, туризм и сфера услуг. В скором времени начнет работу седьмой – «Развитие цифровых технологий транспортной отрасли», его планируется запустить в 2026 году.

По всей стране создаются и современные молодежные центры, где молодые люди могут заниматься творчеством, спортом, волонтерством и бизнесом.