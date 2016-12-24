В Мордовии неделя предпринимательства стартовала с круглого стола по развитию туризма

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжают оказывать поддержку региональным субъектам малого и среднего предпринимательства, запустив Неделю предпринимательства.
С 22 по 31 мая региональный бизнес ожидает насыщенная программа мероприятий в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Неделя предпринимательства открылась круглым столом на тему: «Развитие туризма в Мордовии» в котором приняли участие Первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ, координатор партийного проекта «Предпринимательство» МРО партии «Единая Россия» Александр Анохин, директор Центра «Мой бизнес» Елена Калачина, представители органов региональной власти, малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, общественных организаций.
Среди модераторов – опытные федеральные эксперты в области оценки, обучения и развития руководителей и их команд Анастасия Алексеева и Екатерина Землянская. Профессиональные спикеры рассказали, как понять основные ценности, найти или создать что-то уникальное в Мордовии, научили создавать туристические продукты для региона, формировать список гипотез по развитию туризма. Также участники обсудили меры поддержки, которые необходимы для реализации турпродуктов.
Двухдневная программа круглого стола с мотивационной прогулкой по городу будет продолжена 23 мая в Центре «Мой бизнес».
Напомним, что официально День предпринимательства в этом году будет отмечаться 26 мая. Завершится программа Недели предпринимательства 31 мая торжественным мероприятием с участием представителей региональной власти на набережной реки Инсар, около стадиона «Мордовия-Арена».
Полная программа мероприятий доступна по ссылке: https://clck.ru/3MD94s.
Обо всех мерах господдержки для малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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