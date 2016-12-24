Российские школьники отправятся в шестую арктическую экспедицию «Росатома»

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Школьники со всей России продолжают участвовать в научно-просветительском проекте «Ледокол знаний». В этом году они подали 63 тысячи заявок. Главным призом для победителей проекта станет участие в шестой арктической экспедиции «Росатома».
19 мая в федеральных округах прошли полуфиналы конкурса, по итогам которых определили 48 финалистов – по 6 от каждого округа. В конце июня они встретятся на площадке музея «АТОМ» на ВДНХ, чтобы побороться за звания лучших.
24 победителя смогут отправится в арктическую экспедицию. Также к ним присоединятся участники из 20 других стран.
Проект «Ледокол знаний» организован сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке «Росатома». Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, а также на поиск и поддержку талантливых детей, развитие их способностей и профориентацию. Шестая экспедиция будет приурочена к 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения нашей страной Северного морского пути.
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