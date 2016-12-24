Директор ООО «Мостострой» ответит в суде за мошенничество на 9 миллионов рублей

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела директора ООО «Мостострой» 33-летнеего Андрея Ташкаева. Руководитель строительной компании обвнияется в мошенничестве по четырем эпизодам.

Хищения бюджетных денежных средств выявили сотрудники УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД. По данным следствия, деньги разворовывались строительной компанией ООО «Мостострой» при исполнении федеральных программ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2018 по 2020 годы компания осуществила ремонтные работы мостов и путепроводов в Саранске. При этом, руководитель ООО «Мостострой» по итогам исполнения контрактов предоставил в Дирекцию коммунального хозяйства и благоустройства Саранска заведомо подложные документы с указанием «фантомных» работ.

Так, им были предоставлены заведомо подложные документы о якобы оказанных работах по обработке береговых опор, промежуточных опор, пролетных строений при реконструкции мостов и капитальном ремонте путепроводов.

Проведенные строительно-технические исследования выявили фиктивную отчетность. Сумма причиненного ущерба составила более 9 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело Ташкаева направлено в суд для рассмотрения по существу.