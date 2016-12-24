В Мордовии гражданин Таджикистана осужден за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Саранске суд вынес обвинительный приговор 19-летнему гражданину Республики Таджикистан за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По информации МВД по РМ, 23 октября прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК возле дома по улице Строительной в Саранске остановили молодого человека. В его мобильном телефоне находились фотографии и координаты тайника, следуя по которым полицейские обнаружили пластиковую бутылку, где содержались 300 свертков с мефедроном общим весом свыше 294 граммов.

Задержанный пояснил, что прибыл в столицу Мордовии с наркотической миссией и остановился на съемной квартире. В его задачу входило оборудование на местности закладок с синтетическим наркотиком, партию которого который он должен был забрать из указанного ему тайника. Но преступные действия фигуранта пресекли сотрудники полиции.

Приговором суда иностранному гражданину было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.