В Мордовии гражданин Таджикистана осужден за попытку сбыта крупной партии наркотиков

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В Саранске суд вынес обвинительный приговор 19-летнему гражданину Республики Таджикистан за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
По информации МВД по РМ, 23 октября прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК возле дома по улице Строительной в Саранске остановили молодого человека. В его мобильном телефоне находились фотографии и координаты тайника, следуя по которым полицейские обнаружили пластиковую бутылку, где содержались 300 свертков с мефедроном общим весом свыше 294 граммов.
Задержанный пояснил, что прибыл в столицу Мордовии с наркотической миссией и остановился на съемной квартире. В его задачу входило оборудование на местности закладок с синтетическим наркотиком, партию которого который он должен был забрать из указанного ему тайника. Но преступные действия фигуранта пресекли сотрудники полиции.
Приговором суда иностранному гражданину было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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