В Мордовии произвели ротацию районных прокуроров

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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
Все новые назначения были сделаны приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20 мая 2025 года.
Прокурором Лямбирского района назначен Андрей Кандрин, занимавший ранее должность заместителя прокурора Пролетарского района г. Саранска.
Прокурором Старошайговского района назначен Николай Некаев, занимавший ранее должность прокурора Чамзинского района.
Прокурором Чамзинского района назначен Григорий Максимов, занимавший ранее должность прокурора Старошайговского района республики.
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Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин осмотрел стенд Республики Мордовия
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