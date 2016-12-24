В Мордовии произвели ротацию районных прокуроров

Все новые назначения были сделаны приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 20 мая 2025 года.

Прокурором Лямбирского района назначен Андрей Кандрин, занимавший ранее должность заместителя прокурора Пролетарского района г. Саранска.

Прокурором Старошайговского района назначен Николай Некаев, занимавший ранее должность прокурора Чамзинского района.

Прокурором Чамзинского района назначен Григорий Максимов, занимавший ранее должность прокурора Старошайговского района республики.