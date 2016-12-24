В России снова пройдет конкурс «Лучшая муниципальная практика»

В этом году в нашей стране вновь пройдет всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в положение о конкурсе.

Теперь он включает 5 номинаций: «Градостроительная политика, благоустройство и ЖКХ», «Умный город», «Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне», «Повышение эффективности управления территорией» п «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)».

«Всероссийский конкурс является одним из эффективных инструментов по поддержке лучших муниципальных практик, направленных на повышение качества жизни граждан. Правительство работает над совершенствованием конкурса. Новые номинации будут стимулировать применение новых инструментов для социально-экономического развития муниципалитетов. Кроме того, они будут способствовать созданию новых точек притяжения и привлекательного образа территорий», – прокомментировал зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Победителями могут стать 50 муниципальных образований, на поощрение которых выделен 1 млрд рублей. Итоги подведут этой осенью.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится в нашей стране с 2017 года. За это время Мордовия подала 83 заявки на участие. В число победителей успели войти село Паракино, Темников, Рузаевка и Ковылкино.