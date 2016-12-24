В Мордовском заповеднике посадили 6 тысяч сосен

Репортер

Лесовосстановительные работы были проведены силами сотрудников «Заповедной Мордовии». Новые деревья высадили на тех участках, где вся растительность была уничтожена в результате страшных пожаров 2010 и 2021 гг. Тогда сгорело 30% всей площади заповедника.

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