В Мордовском заповеднике посадили 6 тысяч сосен

Лесовосстановительные работы были проведены силами сотрудников «Заповедной Мордовии». Новые деревья высадили на тех участках, где вся растительность была уничтожена в результате страшных пожаров 2010 и 2021 гг. Тогда сгорело 30% всей площади заповедника.