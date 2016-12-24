Нацпроект «Экологическое благополучие» развивает инфраструктуру для экологического туризма

С 2025 года в Мордовии реализуется национальный проект «Экологическое благополучие». Он включает в себя большой спектр задач – от создания современных комплексов по переработке отходов до расчистки водоемов и восстановления лесов. Также нацпроектом предусмотрено развитие инфраструктуры для экологического туризма. Это позволит наслаждаться красотами уникальных национальных парков, не нанося вреда природе.

В преддверии летнего туристического сезона россиян приглашают пройти экологичными маршрутами и увидеть первозданную красоту природы. Заповедные территории – это природное богатство страны. Они дают людям возможность не просто любоваться видами, но и внести личный вклад в сохранение природы. Национальные парки становятся пространством для осознания экологических ценностей. Здесь путешественники могут изучать редкие виды растений, наблюдать и фотографировать диких животных в естественной среде, любоваться природными ландшафтами. Всего в России 236 особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Удобный экологический маршрут можно подобрать на сайте эко.путешествуем.рф. Сейчас на национальном туристическом портале размещено 56 материалов об экологических маршрутах, которые охватывают 59 регионов России. Наша республика представляет Мордовский заповедник и Национальный парк «Смольный». Сюда приезжают, чтобы насладиться прекрасной природой Среднего Поволжья и познакомиться с ее обитателями, подышать свежим воздухом и прогуляться по одной или сразу нескольким экологическим тропам.

Развивать заповедные территории нашей страны помогает национальный проект «Экологическое благополучие». При поддержке нацпроекта в национальных парках появляется инфраструктура, которая делает отдых на природе привлекательным для людей и безопасным для окружающей среды. В заповедниках открываются визит-центры, появляются новые места для размещения, обустраиваются экологические маршруты и зоны отдыха. Благодаря этому растет и число туристов: только в 2024 году особо охраняемые природные территории посетили 17,59 миллиона человек. Планируется, что к 2030 году число посетителей ООПТ достигнет 20 миллионов.