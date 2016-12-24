Жителей Саранска ждет улучшение качества питьевой воды

В столице Мордовии в 2025 году стартовала масштабная реконструкция водопроводной сети на улице Советской. Работы проводит муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал». Модернизация объекта питьевого водоснабжения содействует реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Предстоит заменить 1820 метров устаревшего водопровода. Для этого используются современные полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм.

На объект уже доставлена необходимая техника, включая сварочное оборудование, а также трубы и расходные материалы. Определены начальная и конечная точки для прокладки труб методом горизонтально направленного бурения.

В данный момент активно ведутся работы по сварке полиэтиленовых труб. Соединение осуществляется с использованием стыкового сварочного аппарата — специализированного оборудования, обеспечивающего надежное и герметичное соединение полиэтилена. Этот метод сварки считается одним из самых эффективных и долговечных.

Выполнено тестовое бурение, играющее ключевую роль в успехе всего проекта. Буровая головка, соединенная с гибкой штангой, погружается в землю, а оператор, следуя схеме, обходит подземные коммуникации. Во время бурения в скважину постоянно подается буровой раствор, уменьшающий трение и предотвращающий перегрев оборудования. Положение установки под землей контролируется с помощью локатора.

После завершения всех работ качество водоснабжение улучшится более чем для 1,5 тыс. жителей Саранска.