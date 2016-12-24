Активистов школьных музеев Мордовии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Память жива»

Всероссийский конкурс школьных музеев исторической памяти «Память жива» проводят Музей Победы, Движение Первых и ЮНАРМИЯ.

«Участие в конкурсе, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, это возможность вместе сохранить историческую память и бережно передавать ее из поколения в поколение. Предлагаем школьникам со всей страны рассказать о вкладе своего региона в Великую Победу и увековечить подвиг земляков-героев», - отметили в Музее Победы.

К участию в конкурсе приглашаются школьники из всех регионов России. Им необходимо сформировать команду из 3-6 человек, включая учащихся 14-17 лет и одного наставника от 18 лет. Конкурс предлагает три номинации: «Экспозиция» - создание видеоролика о малоизвестных страницах истории региона в военные годы, «Виртуальный тур» - разработка интерактивной экскурсии по школьному музею с использованием современных технологий и «Инициатива» - представление реализованного проекта, посвященного историческим событиям.

Заявки принимаются до 30 сентября на официальном сайте Движения Первых. Работы оценит экспертный совет и назовет команды-победители в каждой из трех номинаций. Все ребята получат памятные призы, а обладатели первого места в декабре 2025 года вместе со своими наставниками представят экспозиции своих школьных музеев в Музее Победы.