Активистов школьных музеев Мордовии приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Память жива»

Акция «Сад Памяти»
В Саранске заложили аллею в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Всероссийский конкурс школьных музеев исторической памяти «Память жива» проводят Музей Победы, Движение Первых и ЮНАРМИЯ.
«Участие в конкурсе, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, это возможность вместе сохранить историческую память и бережно передавать ее из поколения в поколение. Предлагаем школьникам со всей страны рассказать о вкладе своего региона в Великую Победу и увековечить подвиг земляков-героев», - отметили в Музее Победы.
К участию в конкурсе приглашаются школьники из всех регионов России. Им необходимо сформировать команду из 3-6 человек, включая учащихся 14-17 лет и одного наставника от 18 лет. Конкурс предлагает три номинации: «Экспозиция» - создание видеоролика о малоизвестных страницах истории региона в военные годы, «Виртуальный тур» - разработка интерактивной экскурсии по школьному музею с использованием современных технологий и «Инициатива» - представление реализованного проекта, посвященного историческим событиям.
Заявки принимаются до 30 сентября на официальном сайте Движения Первых. Работы оценит экспертный совет и назовет команды-победители в каждой из трех номинаций. Все ребята получат памятные призы, а обладатели первого места в декабре 2025 года вместе со своими наставниками представят экспозиции своих школьных музеев в Музее Победы.
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