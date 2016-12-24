Народный фронт запустил опрос россиян об их опыте внутреннего туризма

Народный фронт проводит опрос жителей страны о развитии туристической сферы и удобстве путешествий по России. Его цель – оценить инфраструктуру разных регионов страны, сервис, выявить проблемы и перспективы для развития. Электронное анкетирование можно пройти на портале ОНФ «Народный контроль».

«Данные помогут нам по поручению Президента проанализировать реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство», отследить недостатки и предложить корректировки к нему. Держать руку на пульсе необходимо, чтобы не повторять ошибок, которые были допущены ранее. Например, в рамках предыдущего проекта была создана специальная корпорация «Туризм. РФ». Однако проверка Счётной палаты в 2024 году показала, что она тратила на развитие туристической инфраструктуры почти столько же, сколько и на собственные хозяйственные нужды», – рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Валерий Алексеев.

Опрос позволяет в том числе оценить эффективность потраченных на создание инфраструктуры средств, увидеть, насколько жители России довольны дорогами, гостиницами, пляжами, содержанием достопримечательностей, организацией событий, увидеть, что делается для поддержки многодетных семей.

Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде. Результаты исследования будут представлены в виде аналитического отчёта, который направят главе государства и в ответственные за развитие туризма органы власти.

В конце 2024 года Народный фронт опубликовал результаты исследования интереса к внутреннему туризму у россиян, которое продемонстрировало рост этого показателя. Около четверти жителей отметили, что стали чаще путешествовать по стране, треть – путешествуют, как и раньше. Среди улучшений россияне чаще всего отмечали благоустройство туристических центров городов.