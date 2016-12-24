Больше 28 тысяч детей получили помощь от фонда «Круг добра»

Фонд «Круг добра» представил отчет о своей деятельности за 2024 год. За время его работы, начиная с 2021 года, помощь получили больше 28 тысяч детей, страдающих тяжелыми и редкими заболеваниями. Фонд продолжает снабжать их необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и высокотехнологичной медицинской помощью. Он закупает самые современные и эффективные препараты, включая уникальные генетически-модифицированные лекарства. Сегодня дети получают даже препараты, зарегистрированные только за рубежом.

«Мне бы очень хотелось, чтобы за всеми цифрами, показателями эффективности и прочей, несомненно, очень важной информацией вы увидели людей – детей с тяжелыми заболеваниями, для которых фонд создан, сотрудников, чьими руками создаются счастливые истории помощи, налогоплательщиков, благодаря финансовым достижениям которых у нас есть достаточно ресурсов, чтобы лечение получили все дети, нуждающиеся в нашей поддержке», – поделился председатель правления фонда «Круг добра», протоиерей Александр Ткаченко.

В числе тех, кто за эти годы получил помощь от фонда, Матвей Базеев из Саранска, страдающий редким заболеванием – муковисцидозом. Лекарства, предоставленные его семье «Кругом добра», позволили мальчику жить полноценной жизнью.

Фонд сделал свой вклад в снижение детской смертности и увеличение продолжительности жизни россиян. До его открытия не все регионы могли обеспечить необходимой терапией детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. «Круг добра» создан по Указу Президент РФ. Учредителем от имени государства выступает Минздрав России. Основным источников финансирования стали налоговые поступления от физических лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

В 2023 году программа неонатального скрининга была значительно расширена. Перечень заболеваний и патологий для обследования увеличился с 5 до 35, что позволило выявлять их на ранней стадии и своевременно начинать терапию.