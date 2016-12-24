В России снижается распространение фейковой информации

На XIII Петербургском международном юридическом форуме представили результаты исследования о распространении недостоверной информации, проведенного Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-сhecking Network (GFCN).

Стало известно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество уникальных фейков увеличилось на 9% и превысило 1,5 тысячи. Однако количество их копий снизилось на 42%. Это говорит об эффективности борьбы с недостоверной информацией.

«64% пользователей в Рунете декларируют, что могут самостоятельно отличить фейк от достоверной информации, – комментирует начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков. – И в рамках этого же замера 65% пользователей говорят о том, что они хотя бы раз становились жертвой фейка, а половина из этого объема еще и многократно доверялись фейковой информации, которая впоследствии оказалась недостоверной. Именно поэтому гармонизация и стимулирование всех акторов этой работы является залогом эффективной борьбы с фейками, залогом того, насколько мы как общество, как государство, готовы к угрозам, которые диктует нам фейковая информация».

В ходе исследования был выявлен рост дезинформации по отдельным темам. К примеру, в этом году выявили 44 фейка, связанных с празднованием 9 мая. Это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. Число их копий составило больше 5 тысяч, а количество просмотров – 13,7 миллионов.

Также Сергей Маклаков рассказал, что, по данным опроса, около трети россиян знают о маркировке фейковых публикаций, 71% – слышат о ней впервые, 63% – положительно относятся к таким мерам.