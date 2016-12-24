На «Госуслугах» стал доступен новый сервис для защиты от мошенников

На «Госуслугах» запустили новый сервис «Жизненная ситуация», который собрал все инструменты для защиты от интернет-мошенников, доступные на портале. Среди них: самозапрет на кредиты, проверка своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информация о подозрительных звонках и подача жалоб о вредоносных ресурсах. Воспользоваться сервисом можно здесь: clck.ru/3MBqJW.

«Для защиты граждан от мошенников мы действуем системно: ужесточаем законодательство, усиливаем контроль за финансовыми операциями. Сервис стал следующим этапом этой работы. Он создает комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для граждан, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников. Все инструменты противодействия мошенничеству теперь собраны в одном месте, что позволяет оперативно информировать пользователей о доступных способах защиты», – прокомментировал зампредседателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Информированию уделили особое внимание. Пользователям доступны подробные инструкции, которые объяснят, что делать, если вы уже попались на уловки мошенников, и куда обращаться в таком случае. Также сервис представит каталог распространенных схем мошенничества, чтобы оперативно информировать граждан о новых угрозах. Помимо этого, пользователи могут проверить уровень своей цифровой грамотности и записаться на обучающие курсы.

Сервис разработан по федеральному проекту «Государство для людей», чтобы собрать комплекс связанных услуг в одном месте и сделать его быстро доступным, избавив пользователей от необходимости искать информацию на разных ресурсах.