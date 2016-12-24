315 девятиклассников Мордовии сегодня сдают письменную часть ОГЭ по английскому языку

21 мая в России стартовал основной период сдачи Основного государственного экзамена для учащихся девятых классов школ. Сегодня экзаменационные испытания проводятся для тех школьников, кто предпочел иностранный язык в качестве экзамена по выбору.

По информации Минобразования РМ, в нашей республике письменную часть ОГЭ по иностранному языку (английский) сдают 315 девятиклассников. Экзамен проводится в 7 пунктах проведения экзамена, из которых 4 расположены в Саранске.

22 мая состоится устная часть экзамена по иностранным языкам. Минимальное количество баллов, необходимое для получения отметки «3» по иностранным языкам, составляет 29 баллов.