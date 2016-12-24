В Мордовии будет создан образовательный кластер «Развитие цифровых технологий транспортной отрасли»

Образовательный кластер начнет свою работу в 2026 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Базовой организацией для него станет Саранский автомеханический техникум, еще 5 учебных заведений выступят в качестве сетевых единиц кластера - Саранский политехнический техникум, Атяшевский аграрный техникум, Темниковский сельскохозяйственный колледж, Рузаевский техникум железнодорожного и городского транспорта и Зубово-Полянский аграрный техникум.

В партнерах кластера - «Горэлектротранс», «БизнесПро», «Талина» и другие предприятия.

Общий объем инвестиций предусматривается в размере 165 млн рублей. Из них 100 млн направят из федерального бюджета, 25 млн - из регионального, 40 млн рублей внесут опорные работодатели. На эти средства в базовом техникуме будут созданы современные лаборатории и мастерские, а педагоги пройдут обучение на ведущих федеральных площадках и предприятиях-партнерах.

Создание кластера направлено на развитие кадрового потенциала транспортной отрасли республики и обеспечению ведущих предприятий квалифицированными специалистами.