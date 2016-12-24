В Рузаевке привокзальная площадь кардинально преобразится

В Мордовии проводится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Рузаевке благоустраивают привокзальную площадь. Именно это общественное пространство выбрали жители города в прошлом году во время Всероссийского рейтингового голосования. Строители уже проложили под землей все необходимые сети, установили закладные для опор освещения и качелей. В настоящее время рабочие завершают заливку бетона и приступают к устройству брусчатки.

После реконструкции площадь кардинально преобразится, она станет современной и функциональной с многоуровневым освещением и большой зеленой зоной. Свое место займет Доска почета с фотографиями выдающихся тружеников Рузаевского района.

Возможность повлиять на развитие родного города у жителей Мордовии есть и сегодня. Для этого необходимо принять участие во Всероссийском рейтинговом голосовании и выбрать общественное пространство, которое будут благоустраивать в следующем году.

В Саранске в голосовании участвуют бульвар Эрьзи, бульвар Воинова и набережная Саранки. В Рузаевке – бульвар Знаний, общественное пространство по улице Мира и общественное пространство в районе школы №9.

Отдать свой голос за ту или иную территорию можно через платформу Госуслуги, перейдя по ссылке https://clck.ru/3LdUig. Также на улицах и в других многолюдных местах работают волонтеры, они помогают проголосовать всем желающим.