В Рузаевке привокзальная площадь кардинально преобразится

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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
В Мордовии проводится комплексное развитие населенных пунктов, благоустройство парков, скверов, аллей и других общественных пространств. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В Рузаевке благоустраивают привокзальную площадь. Именно это общественное пространство выбрали жители города в прошлом году во время Всероссийского рейтингового голосования. Строители уже проложили под землей все необходимые сети, установили закладные для опор освещения и качелей. В настоящее время рабочие завершают заливку бетона и приступают к устройству брусчатки.
После реконструкции площадь кардинально преобразится, она станет современной и функциональной с многоуровневым освещением и большой зеленой зоной. Свое место займет Доска почета с фотографиями выдающихся тружеников Рузаевского района.
Возможность повлиять на развитие родного города у жителей Мордовии есть и сегодня. Для этого необходимо принять участие во Всероссийском рейтинговом голосовании и выбрать общественное пространство, которое будут благоустраивать в следующем году.
В Саранске в голосовании участвуют бульвар Эрьзи, бульвар Воинова и набережная Саранки. В Рузаевке – бульвар Знаний, общественное пространство по улице Мира и общественное пространство в районе школы №9.
Отдать свой голос за ту или иную территорию можно через платформу Госуслуги, перейдя по ссылке https://clck.ru/3LdUig. Также на улицах и в других многолюдных местах работают волонтеры, они помогают проголосовать всем желающим.
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В Мордовии состоялся концерт Объединенного Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева
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